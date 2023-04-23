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"Валенсия" одержала гостевую победу в Ла Лиге

Новости футбола Сегодня, 10:30
Фото: инстаграм "Валенсии"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Валенсии"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура чемпионата Испании “Валенсия” на выезде обыграла “Эльче” со счетом 2:0.

Победу гостям принесли гол Самуэла Лино и автогол Гонсало Верду.

“Валенсия”, набрав 30 очков, осталась в зоне вылета на 18-м месте. “Эльче” с 13 очками остался на последней, 20-й позиции.

“Эльче” – “Валенсия” - 0:2 (0:2)
Голы: Лино, 19 - 0:1, Верду, 42 (автогол) - 0:2

“Эльче”: Бадия, Бигас (Бланко, 17), Верду (Роко, 46), Маскарель, Клерк, Фидель, Гути (Кольядо, 64), Дональд, Моренте (Хосан, 78), Милья (Фернандес Меркау, 64), Бойе.

“Валенсия”: Мамардашвили, Фулькье, Габриэл Паулиста, Диакаби (Джемерт, 90), Озкаджар, Гайя, Алмейда, Нико Гонсалес (Герра, 46), Муса (Диего Лопес, 80), Лино (Мари, 72), Кавани (Тони Лато, 72).

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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