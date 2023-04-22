"Лацио" проиграл в домашнем матче Серии А
Новости футбола Сегодня, 13:55
Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен
В матче 31-го тура чемпионата Италии римский “Лацио” на своем поле проиграл туринскому “Торино” со счетом 0:1.
Победу гостям принес гол Ивана Илича.
“Торино”, набрав 42 очка, вышел на 10-е место в турнирной таблице Серии А. “Лацио” с 61 очком остался на второй позиции.
“Лацио” – “Торино” - 0:1 (0:1)
Гол: Илич, 43 - 0:1
“Лацио”: Проведель, Марушич (Пеллегрини, 80), Габаррон (Казале, 69), Романьоли, Хюсай (Ладзари, 69), Луис Альберто, Весино (Маркос Антонио, 54), Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Дзакканьи, Педро (Иммобиле, 54).
“Торино”: Милинкович-Савич, Синго (Гравийон, 77), Джиджи, Схюрс, Буонджорно, Родригес, Линетти, Влашич, Радонич (Карамо, 69), Илич, Санабрия.
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