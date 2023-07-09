"Валенсия" купила талантливого полузащитника

Пресс-служба “Валенсии” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Леванте” Пепелу.

Валенсийский клуб заплатил за 24-летнего футболиста пять миллионов евро. Полузащитник подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года. Сумма отступных в контракте игрока с “Валенсией” составила 100 миллионов евро.

Пепелу является воспитанником “Леванте” играл за первую команду с 2015 года. Всего он провел за клуб 78 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также хавбек на правах аренды играл за “Эркулес”," Тонделу" и “Викторию Гимарайнш”. Сыграл три матча за молодежную сборную Испании U-21 и не отметился результативными действиями.

“Валенсия” в прошлом сезоне финишировала на 16-м месте в чемпионате Испании и не сумела завоевать путевку в еврокубки. “Леванте” занял третье место во втором дивизоне - Сегунде. Затем клуб участвовал в плей-офф турнире за место в Ла Лиге. В полуфинале “Леванте” победил “Альбасете” (3:1 и 3:0), но в финале потерпел поражение от “Алавеса” (0:0 и 0:1).