Хайденхайм – Майнц прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3 Коэф.: 1.76 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

5 мая свою встречу в рамках Бундеслиги проведут Хайденхайм – Майнц. Эксперты Dailysports подготовили подробный прогноз на предстоящую битву.

Хайденхайм

Дебют в элите у Хайденхайма удался, команда идет 11-й в чемпионате, отрыв от зоны вылета составляет 9 очков, потерять такой гандикап за три тура нереально, ведь надо, чтоб трое преследователей вообще не проигрывали в концовке. Клуб может даже мечтать о еврокубках, ведь отставание от седьмого места составляет всего три очка, хотя в такое сложно поверить.

В последнем туре Хайденхайм одолел в гостях Дармштадт со счетом 1:0, причем единственный мяч удалось забить на последней минуте основного времени. Команда находится в неплохой форме, так как уступила всего раз в шести играх. Травмы не позволят сыграть шестерым футболистам.

Майнц

Судьба Майнца сейчас в руках клуба, ведь команда идет 16-й в чемпионате, отставание от проходного 15-го места составляет два очка. Желание остаться в элите заметно, ведь серия без поражений достигла шести матчей, за этот период удалось набрать 12 очков. В последнем туре Майнц упустил победу против Кельна в компенсированное время, соперник сравнял счет на 90+5 минуте – 1:1.

Команда сейчас явно на ходу, поэтому имеет неплохие шансы сохранить прописку в Бундеслиге. Желательно избежать переходных встреч, ведь может попасться сильный соперник.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Битва первого круга завершилась выездной победой Хайденхайма со счетом 1:0, гости забили быстрый мяч, а потом удержали преимущество, хоть соперник серьезно давил.

Хайденхайм одержал всего одну победу в семи домашних встречах.

Майнц еще ни разу не побеждал в гостях, 8 ничьих и 7 поражений.

Хайденхайм – Майнц Прогноз

Изначально небольшим фаворитом был Хайденхайм, хотя сейчас перевес уже на стороне Майнца. Следует ожидать сложного и непредсказуемого матча, который может закончиться с любым исходом. Проходимой здесь выглядит ставка на тотал меньше 3 голов.

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