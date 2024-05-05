Третий в истории. Вингеру Челси покорилось уникальное достижение Премьер-лиги
Новости футбола Сегодня, 10:40
Фото: https://twitter.com/FabrizioRomano
В воскресенье, 5 мая, Челси проводит матч 36 тура Английской Премьер-лиги против команды Вест Хэм на Стэмфорд Бридж.
Уже в первом тайме счет на табло был 3:0 в пользу хозяев поля. Первый мяч в игре забил лидер нынешнего сезона Синих - Коул Палмер, произошло это на 15 минуте. Он стал лишь третьим игроком в истории Премьер-лиги, кто забил более 30 голов за один сезон в возрасте до 21 года. Сейчас у вингера - 21 гол и девять результативных передач.
К слову, полузащитник Челси Конор Галехер лидирует среди всех игроков чемпионата по результативным пасам в матчах против команд "большой шестерки" АПЛ.
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