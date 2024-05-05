Третий в истории. Вингеру Челси покорилось уникальное достижение Премьер-лиги

В воскресенье, 5 мая, Челси проводит матч 36 тура Английской Премьер-лиги против команды Вест Хэм на Стэмфорд Бридж.

Уже в первом тайме счет на табло был 3:0 в пользу хозяев поля. Первый мяч в игре забил лидер нынешнего сезона Синих - Коул Палмер, произошло это на 15 минуте. Он стал лишь третьим игроком в истории Премьер-лиги, кто забил более 30 голов за один сезон в возрасте до 21 года. Сейчас у вингера - 21 гол и девять результативных передач.

🔵✨ Cole Palmer has become only the third player in Premier League history to reach 30+ goal involvements in a single season while aged 21 or younger.



21 goals, 9 assists. pic.twitter.com/cUSGGwK1N8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2024

К слову, полузащитник Челси Конор Галехер лидирует среди всех игроков чемпионата по результативным пасам в матчах против команд "большой шестерки" АПЛ.