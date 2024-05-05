Манчестер Юнайтед заинтересован в покупке полузащитника Кристал Пэлас

Манчестер Юнайтед интересуется полузащитником Кристал Пэлас Майклом Олисе, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Красные дьяволы остаются одними из нескольких клубов, которые продолжают следить за французским футболистом. К слову, этим летом в контракте Олисе будет активным пункт об отступных в размере 60 млн фунтов стерлингов.

Сотрудники INEOS уже отслеживают его, хорошо осведомлены обо всех деталях, но также знают о конкуренции. Он является одним из имен, за которым продолжают следить.

Напомним, что Манчестер Юнайтед сейчас ведет переговоры с Хетафе о возможности второй аренды Мейсона Гринвуда. Однако клуб предпочел бы постоянный трансфер.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг сообщил, что они следили за полузащитником Барселоны Френки Де Йонгом. О причинах неудачи подписания нынешнего игрока Баварии рассказал сам наставник Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг.