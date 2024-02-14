В Ювентусе нет уверенности, что Аллегри продолжит работать с командой

В туринском Ювентусе все ещё не приняли решения по поводу будущего главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

По сообщению Маттео Моретто, в ближайшее время руководство клуба должно встретиться со специалистом, чтобы обговорить его будущее, но ни у кого в Турине нет никаких гарантий, что Аллегри продолжит работу с командой в следующем сезоне.

Контракт специалиста действителен до лета 2025 года, а вероятность того, что Ювентус начнет сезон с тренером, у которого остаётся год по контракту маловероятна, поэтому будущее Аллегри должно быть определено ранее.

56-летний специалист вернулся в Ювентус в 2021 году, подписав четырехлетний контракт. За пять лет работы на «Альянц Стэдиум» он выиграл 11 трофеев и дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Ранее своё будущее в Ювентусе комментировал сам Аллегри.