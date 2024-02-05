Главный тренер Ювентуса прокомментировал свое будущее в этой команде

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри дал свой комментарий относительно будущего пребывания в туринской команде, сообщает Calciomercato.

Как известно, у Аллегри осталось менее 18 месяцев контракта с "зебрами", и недавние сообщения свидетельствуют о том, что ему могут предложить новое соглашение, поскольку руководство клуба высоко оценило направление развития проекта за последние два с половиной года. Однако, как сообщил Массимилиано, для него это не является приоритетным, главное чтобы команда была спокойной.

"Мы - команда, которая сменила 15 игроков с момента моего возвращения, мы снизили средний возраст с момента моего возвращения. Клуб сделал очень конкретный вклад в восстановление команды, которая сможет играть в Лиге чемпионов, которая будет стабильной", - сказал Аллегри.

Ювентус думает над продлением контракта с главным тренером. Они хотят предложить ему долговременный контракт, но с меньшей зарплатой, чем ту, что он имеет сейчас. Напомним, что Аллегри зарабатывает семь миллионов евро в год по действующему контракту.

Напомним, что в центральном матче 23-го тура итальянской Серии А Интер принимал туринский Ювентус. Команды подошли к очному поединку занимая два первых места в турнирной таблице чемпионата. Команда из Милана одержала победу, благодаря автоголу Федерико Гатти вышла вперед и смогла закрепиться на первом месте.

Ювентус следующий матч Серии А сыграет против Удинезе в понедельник, 12 февраля.