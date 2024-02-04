Интриги все меньше. Интер бьет Ювентус и увеличивает отрыв от второго места

В центральном матче 23-го тура итальянской Серии А Интер принимал туринский Ювентус. Команды подошли к очному поединку занимая два первых места в турнирной таблице чемпионата.

Интер на правах хозяев начал активнее, что можно было предположить еще до начала матча. Подопечные Аллегри пытались отодвигать игру подальше от своих ворот и уповали на контратаки. Однако под конец первого тайма «нерадзурри» таки открыли счет. После прострела с фланга Федерико Гатти пытался выбить мяч, но срезал его за спину своему вратарю. Во втором тайме Интер продолжал давить и Чалханоглу обязан был удваивать преимущество, однако мяч после его удара угодил в штангу. Матч уже традиционно не порадовал большим количеством голов и опасных моментов и так и завершился минимальной победой Интера.

Интер — Ювентус — 1:0

Голы: Гатти 37 (автогол).

После этого матча расстояние между командами увеличилось до четырех очков, а в перспективе может составить аж семь баллов (у Интера еще есть матч в запасе). В плане борьбы за скудетто подопечные Индзаги добыли важнейшую победу.