В украинском клубе на контракте осталось лишь 5 футболистов

"Ингулец" после вылета из УПЛ оказался в плачевной ситуации.

Как пишет источник, на данный момент контракты подписаны всего с пятью игроками, в то время как все остальные станут свободными агентами.

Несмотря на это, президент клуба Александр Поворознюк говорил ранее о том, что "Ингулец" продолжит свое существование даже при понижении в классе.

Напомним, что в новом сезоне команду будет тренировать Владислав Лупашко.