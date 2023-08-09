В украинском футболе назревает первая тренерская отставка сезона

Главный тренер полтавской команды "Ворскла" Виктор Скрипник может быть скоро уволен с должности.

После провального матча с "Рухом" во Львове, где команда потерпела поражение со счетом 1:4, тренер оказался на грани увольнения.

Это было второе поражение подряд для "Ворсклы", после того как они выбыли из Лиги конференций, уступив грузинской команде "Дила" (счет 1:3, 2:1).

После матча во Львове, один из руководителей клуба (или его представитель) провел жесткую беседу с игроками в раздевалке. Также состоялся неприятный разговор с главным тренером Виктором Скрипником, хотя он не стал винить себя, а выразил свои претензии собеседнику.

Несмотря на эмоциональное напряжение, резких действий в "Ворскле" пока не последовало. Однако, если команда не исправит свою игру и результаты в следующих матчах, вероятность увольнения Виктора Скрипника станет очень высокой.

После матча с "Рухом", Виктор Скрипник выглядел подавленным и не появился ни на флеш-интервью перед журналистами УПЛ-ТВ, ни на пресс-конференцию, за что клуб может получить штраф.