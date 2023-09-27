В Украине отреагировали на возвращение России в УЕФА

Украинская Ассоциация Футбола (УАФ) выразила свою реакцию на решение УЕФА о возвращении молодежных футбольных команд сборной России в международные соревнования. Украинские футбольные чиновники призвали другие страны бойкотировать игры с российскими командами.

"УАФ категорически осуждает решение УЕФА о возвращении команды U17 из РФ в международные соревнования. Украинская Футбольная Ассоциация настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА о запрете участия всех российских команд в международных турнирах под эгидой этих организаций.

УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд и призывает другие члены УЕФА также бойкотировать возможные матчи с командами из РФ, если они будут допущены к участию.

Мы настойчиво просим УЕФА пересмотреть данное решение и сохранить предыдущее полное запрещение участия любых российских команд в международных соревнованиях", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УАФ.