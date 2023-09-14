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В сборной Греции произошел курьез перед матчем отбора Евро-2024

Новости футбола Сегодня, 03:30
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
В сборной Греции произошел курьез перед матчем отбора Евро-2024 В сборной Греции произошел курьез перед матчем отбора Евро-2024

В матче отборочного цикла чемпионата Европы-2024 между Грецией и Гибралтаром произошла курьезная ситуация.

Как пишет The President, в этой игре на поле не вышли четыре основных футболиста из греческой национальной команды.

Их не внесли в заявку из-за того, что у них якобы перебор желтых карточек. После игры стало ясно, что сотрудники Федерации футбола Греции допустили досадную ошибку.

Дело в том, что они не сильно осведомлены в регламенте турнира и по ошибке считали, что дисквалификация наступает после двух предупреждений. В действительности, она наступает после трех предупреждений.

К слову, игра завершилась победой греческой команды со счетом 5:0.

После пяти туров, греческая национальная команда занимает третье место в группе В с девятью очками (три победы и два поражения). Возглавляет отборочную группу французская национальная команда с 15 очками.

Квалификация на Чемпионат Европы 2024 продлится до 26 марта 2024 года. Финальная часть турнира пройдет в Германии. Турнир начнется 14 июня, а финал состоится 14 июля.

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