В "Реале" выбрали лучшего игрока февраля
Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: инстаграм Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен
Бразильский нападающий мадридского “Реала” Винисиус Жуниор признан лучшим игроком команды по итогам февраля, сообщается на официальном сайте королевского клуба.
В прошлом месяце бразилец принял участие в семи поединках, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.
“Я надеюсь, что смогу продолжать в том же духе до конца сезона. Хочу помогать команде, радовать болельщиков и продолжать бороться за трофеи. Мы должны сохранять победный курс”, - сказал игрок.
В нынешнем сезоне 22-летний Винисиус провел за “Реал” 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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