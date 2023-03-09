В "Реале" выбрали лучшего игрока февраля

Бразильский нападающий мадридского “Реала” Винисиус Жуниор признан лучшим игроком команды по итогам февраля, сообщается на официальном сайте королевского клуба.

В прошлом месяце бразилец принял участие в семи поединках, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

“Я надеюсь, что смогу продолжать в том же духе до конца сезона. Хочу помогать команде, радовать болельщиков и продолжать бороться за трофеи. Мы должны сохранять победный курс”, - сказал игрок.

В нынешнем сезоне 22-летний Винисиус провел за “Реал” 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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