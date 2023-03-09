Бензема пропустит ближайший матч "Реала"

Форвард “Реала” Карим Бензема пропустит матч чемпионата Испании с “Эспаньолом” 11 марта.

Как пишет источник, нападающий пропустил последние две тренировки, а значит к игре он не готовится.

По данным СМИ, французский футболист хочет сосредоточиться на подготовке к играм на следующей неделе.

Напомним, что после “Эспаньола” у “Реала” игры с “Ливерпулем” в Лиге чемпионов и “Барселоной” в Ла Лиге.