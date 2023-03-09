Бензема пропустит ближайший матч "Реала"
Новости футбола Сегодня, 09:39
Фото: твиттер Реала/Автор неизвестен
Форвард “Реала” Карим Бензема пропустит матч чемпионата Испании с “Эспаньолом” 11 марта.
Как пишет источник, нападающий пропустил последние две тренировки, а значит к игре он не готовится.
По данным СМИ, французский футболист хочет сосредоточиться на подготовке к играм на следующей неделе.
Напомним, что после “Эспаньола” у “Реала” игры с “Ливерпулем” в Лиге чемпионов и “Барселоной” в Ла Лиге.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 17:13 Определились четыре четвертьфиналиста Лиги чемпионов
Новости футбола Вчера, 17:09 "Милан" выбил "Тоттенхэм" из Лиги чемпионов
Новости футбола Вчера, 16:57 "Бавария" уверенно победила ПСЖ в Лиге чемпионов
Новости футбола 07 мар 2023, 17:12 "Челси" выбил дортмундскую "Боруссию" из Лиги чемпионов
Новости футбола 06 мар 2023, 16:30 Расписание матчей Лиги чемпионов 7-8 марта
Новости футбола 06 мар 2023, 13:43 Украина назвала состав на матч с Англией в отборе Евро-2024
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:33 Погба не попал в заявку "Ювентуса" на матч Лиги Европы по необычной причине Новости футбола Сегодня, 10:00 Анри жестко раскритиковал философию ПСЖ Новости футбола Сегодня, 09:39 Бензема пропустит ближайший матч "Реала" Новости футбола Сегодня, 09:00 Мбаппе поставил задачу в ПСЖ, после выполнения которой покинет клуб Новости футбола Сегодня, 06:58 Наставник "Милана" озвучил амбициозные планы команды на сезон Новости футбола Сегодня, 06:40 На Месси напрыгнул болельщик после матча Лиги чемпионов (фото) Новости футбола Сегодня, 06:19 "Бавария" установила феноменальный рекорд Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 06:00 Фаната ПСВ приговорили к тюремному сроку за нападение на вратаря "Севильи" Новости футбола Сегодня, 05:49 Мбаппе заплатят 100 миллионов евро, если он останется в ПСЖ Новости футбола Сегодня, 05:40 Бывший капитан сборной Сирии получил пожизненный бан
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Ювентус - Фрайбург 9 марта 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Шахтер - Фейеноорд 9 марта 2023 года Футбол 10 мар 2023 Прогноз на матч Кельн - Бохум 10 марта 2023 года Футбол 10 мар 2023 Прогноз на матч Кадис - Хетафе 10 марта 2023 года Футбол 11 мар 2023 Прогноз на матч Наполи - Аталанта 11 марта 2023 года Футбол 11 мар 2023 Прогноз на матч Болонья - Лацио 11 марта 2023 года