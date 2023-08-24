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В Реале рассказали, кто заменит ушедшего Бензема

Новости футбола Сегодня, 06:00
В Реале рассказали, кто заменит ушедшего Бензема Фото: твиттер Реала

Главный тренер мадридского “Реала” Карло Анчелотти поразмышлял на тему того, кто из его нынешних игроков способен заменить ушедшего в саудовский чемпионат форварда Карима Бензема.

Итальянский тренер выразил мнение, что роль лидера может взять на себя новичок Джуд Беллингем.

"Мы считаем, что подписание Беллингема является компенсацией за отсутствие Карима Бензема. Он серьезный, зрелый и очень талантливый парень. Мы не удивляемся тому, что он делает. Удивительно лишь то, что ему всего 20 лет", - цитирует Анчелотти издание Marca.

Как известно, молодой английский полузащитник присоединился к мадридскому "Реалу" этим летом из дортмундской "Боруссии". За новичка испанский клуб заплатил 103 миллиона евро, плюс еще до 30% в виде бонусов немецкая команда может получить в ближайшие годы.

Контракт Беллингема с испанским клубом действует до 2029 года.

В текущем сезоне молодой талант провел в составе мадридского клуба два матча в чемпионате Испании, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
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