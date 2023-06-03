В ПСЖ поставили точку в будущем главного тренера

Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье покинет свой пост после завершения текущего сезона.

Как пишет L'Équipe, предстоящий матч команды с "Клермоном" станет для Галтье последним в клубе.

Источник заверяет, что боссы парижан уже ведут активные поиски нового тренера.

Напомним, что Галтье работал в ПСЖ с прошлого года и за это время помог команде выиграть чемпионат Франции и Суперкубок, а также достичь 1/8 финала Лиги чемпионов.

Заключительный матч сезона для парижан состоится 3 июня.