В Перу обратились к шаману, чтобы нейтрализовать Неймара и сборную Бразилии

В Перу обратились к шаманам, чтобы наложить заклинания на игроков сборной Бразилии и лично Неймара, сообщает El Diario.

Десять шаманов и коренных жителей гор встретились перед матчем Перу - Бразилия, чтобы наложить заклинание на Неймара, с 2015 года забившего в ворота перуанцев шесть голов, и всего на всю сборную. Шаманы построили алтарем с фотографиями футболистов. Над Неймаром они повесили куклу, привязали и поместили меч на правую. По словам шаманов, это затуманит голову Неймару, и он не сможет хорошо сыграть и забивать голы.

Ричарлисон, Казэмиро и главный тренер Фернандо Диниз также стали мишенью для шаманов, поместив на фотографии колючки и морские раковины.

В Лиме бразильскую сборную приняли со смесью доброжелательности и восхищения, обычно дарящими звездам. Даже полицейские, охранявшие безопасность Бразилии, фотографировали и снимали видео прибытия Неймара и других звезд.

Матч сборных Перу и Бразилии состоится ночью со вторника на среду, 13 сентября.