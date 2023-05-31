В "Наполи" ответили на слухи о приглашении Луиса Энрике

Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис высказался о слухах о назначении Луиса Энрике на пост главного тренера неаполитанцев.

По его словам, испанский специалист - отличный вариант, который хорошо работал в "Барселоне".

“К сожалению, сейчас он больше думает об английской Премьер-лиге. У нас есть список из 10 тренеров, которые играют по схеме 4-3-3”, - сказал он.

Напомним, что нынешний наставник “Наполи” Лучано Спаллетти близок к уходу из команды.