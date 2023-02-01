В "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока января

Нападающий “Манчестер Юнайтед” Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком команды по итогам января, сообщается на официальном сайте клуба.

В борьбе за награду он опередил полузащитников Каземиро и Бруну Фернандеша, а также защитника Аарона Ван-Биссаку. В прошлом месяце форвард принял участие в восьми матчах и забил семь голов.

В нынешнем сезоне 25-летний Рэшфорд провел за “Манчестер Юнайтед" 30 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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