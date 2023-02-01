"Манчестер Юнайтед" арендовал хавбека "Баварии"

Марсель Забитцер ближайшие полгода проведет в стане “Манчестер Юнайтед”.

Об аренде хавбека “Баварии” сообщили на сайте “красных дьяволов”.

Интересно, что в контракте не предусмотрена опция выкупа футболиста.

В этом сезоне игрок сборной Австрии провел 15 матчей в Бундеслиге. В основном, он выходил на замену.