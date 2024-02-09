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В Китае собираются отменить товарищеские матчи Аргентины. Причина в Месси

Новости футбола Сегодня, 12:40
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
В Китае собираются отменить товарищеские матчи Аргентины. Причина в Месси Фото: https://twitter.com/5aledz_

Товарищеские матчи сборной Аргентины в Китае могут отменить, сообщил журналист Хуан Мануэль Алькесар.

По его информации, в Китае очень злые и обиженные на капитана Аргентины Лионеля Месси. Он не сыграл в товарищеском матче в Гонконге. Правительство Гонконга потребовало от организаторов объяснить отсутствие Месси на поле.

Дело в том, что на проведение поединка был выделен грант в размере 15 млн гонконгских долларов (чуть меньше двух млн долларов), еще один млн гонконгских долларов были переведены стадиону, и по контракту аргентинец должен был провести на поле не менее 45 минут.

Поэтому, в Китае заявляют, что в контракте должна быть подтверждена травма, чтобы не играть в Гонконге. Кроме этого, они считают неуважением то, что он таки сыграл в товарищеском матче, который прошел в Японии. Таким образом, там решили подготовить запрос на отмену матчей сборной Аргентины.

В течение следующих нескольких часов могут быть решены все вопросы по этим поединкам. Сборная Аргентины должна была сыграть против Нигерии и Кот-д'Ивуара.

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