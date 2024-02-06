В Гонконге разозлись из-за того, что Месси не сыграл в спарринге. Лео получил травму

Главный тренер Интер Майами Херардо Мартино объяснил отсутствие нападающего Лионеля Месси в товарищеском матче со сборной лиги Гонконга, завершившегося победой американского клуба – 4:1.

"Мы понимаем большое разочарование среди фанатов из-за отсутствия Месси и Суареса. Это было решение медицинской команды. Мы проверили их физическое состояние. Если бы мы вывели их на поле, то рисковали бы их физическим здоровьем.

Понимаем, что фанаты очень расстроены, и просим у них прощения. Мы хотели бы, чтобы было возможно вывести его на поле поиграть на какое-то время, однако риск был слишком высоким", — приводит слова Мартино South China Morning Post.

Отметим, что ранее правительство Гонконга потребовало от организаторов объяснить отсутствие Месси на поле. Все дело в том, что на проведение поединка был выделен грант в размере 15 млн гонконгских долларов (чуть менее 2 млн долларов), еще 1 млн гонконгских долларов были переведены стадиону, и по контракту аргентинец должен был провести на поле минимум 45 минут.

Вскоре и сам Месси объяснил, почему не сыграл проти сборной лиги Гонконга:

“Не знаю, смогу ли я играть в следующем матче Интер Майами (7 февраля против японского Висел Кобе), но я уже чувствую себя гораздо лучше. Сегодня во второй половине дня мы проведем тренировку, и я приму решение. Во время первой встречи в Саудовской Аравии я почувствовал проблему с приводной мышцей. Тогда мне сделали МРТ, которая ничего не обнаружила, но я почувствовал определенный дискомфорт. К сожалению, это футбол. Мы можем пропустить любой матч. Но я всегда хочу играть, особенно в матчах, которые мы проводим так далеко”, – приводит слова аргентинца Foot Mercato.