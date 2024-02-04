Даже без Месси и других легендарных игроков Интер Майами побеждает впервые в этом году

Интер Майами продолжает предсезонную подготовку и свои турне по всему миру. Ранее команда Дэвида Бэкхема сыграла вничью со сборной Сальвадора (0:0), а после трижды проиграла различным командам. Сначала Далласу (0:1), после Аль-Хилялю (3:4), а последним стало разгромное поражение от команды Криштиану Роналду Аль-Насра (0:6).

После Ближнего Востока Интер Майами продолжил свое турне в Азию, где проведет два матча, первый из которых состоялся сегодня против Гонконг Олл-Старз.

Сразу стоит отметить, что весь звездный состав американской команды, а именно Лионель Месси, Серхио Бускетс, Хорди Альба и Луис Суарес, со стартовых минут остались на скамейке запасных.

Хотя команда Бэкхема и забила первой, но матч начали довольно неуверенно, ведь после гола Роберта Тейлора на 40-й минуте азиаты ответили точным ударом Хенри Аниера через три минуты.

Taylor with the precision to find the back of the net 🤯 #HKGvsInterMiamiCF I 0-1 pic.twitter.com/cR903sY4yz — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 4, 2024

На перерыв команды пошли с единицами на табло.

После перерыва ни один из звездных игроков Интер Майами на поле не появился, а вот в составе хозяев было произведено сразу семь замен, что сыграло на руку «херонс» ведь уже через пять минут после стартового свистка Лоусон Сандерленд вновь вывел свою команду вперед, а еще через шесть минут Леонардо Кампана сделал счет 3:1.

Sunderland finishes from inside the box to put us in the lead👏#HKGvsInterMiamiCF I 1-2 pic.twitter.com/EjhEdHLv2x — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 4, 2024

El primero del año para Campana 💥 #HKGvsInterMiamiCF I 1-3 pic.twitter.com/jCs33W1kUZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 4, 2024

После этого, на 62-й минуте Серхио Бускетс всё же вышел на поле сменив Давида Руиса, а остальные экс-игроки Барселоны весь матч смотрели с технической зоны.

Финальную точку в матче поставил Раян Сейлор, поразив ворота азиатской команды и сделав счет 4:1 в пользу Интер Майами.

Sailor with the header to call game 💥 #HKGvsInterMiamiCF I 1-4 pic.twitter.com/oUF0tJsuJN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 4, 2024

Гонконг Олл-Старз – Интер Майами 1:4

Голы: Аниер 43’ – Тейлор 40’, Сандерленд 50’, Кампана 56’, Сейлор 85’