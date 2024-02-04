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Даже без Месси и других легендарных игроков Интер Майами побеждает впервые в этом году

Новости футбола 04 фев 2024, 05:11
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Даже без Месси и других легендарных игроков Интер Майами побеждает впервые в этом году Фото: аккаунт Интер Майами в Х/Автор неизвестен

Интер Майами продолжает предсезонную подготовку и свои турне по всему миру. Ранее команда Дэвида Бэкхема сыграла вничью со сборной Сальвадора (0:0), а после трижды проиграла различным командам. Сначала Далласу (0:1), после Аль-Хилялю (3:4), а последним стало разгромное поражение от команды Криштиану Роналду Аль-Насра (0:6).

После Ближнего Востока Интер Майами продолжил свое турне в Азию, где проведет два матча, первый из которых состоялся сегодня против Гонконг Олл-Старз.

Сразу стоит отметить, что весь звездный состав американской команды, а именно Лионель Месси, Серхио Бускетс, Хорди Альба и Луис Суарес, со стартовых минут остались на скамейке запасных.

Хотя команда Бэкхема и забила первой, но матч начали довольно неуверенно, ведь после гола Роберта Тейлора на 40-й минуте азиаты ответили точным ударом Хенри Аниера через три минуты.

На перерыв команды пошли с единицами на табло.

После перерыва ни один из звездных игроков Интер Майами на поле не появился, а вот в составе хозяев было произведено сразу семь замен, что сыграло на руку «херонс» ведь уже через пять минут после стартового свистка Лоусон Сандерленд вновь вывел свою команду вперед, а еще через шесть минут Леонардо Кампана сделал счет 3:1.

После этого, на 62-й минуте Серхио Бускетс всё же вышел на поле сменив Давида Руиса, а остальные экс-игроки Барселоны весь матч смотрели с технической зоны.

Финальную точку в матче поставил Раян Сейлор, поразив ворота азиатской команды и сделав счет 4:1 в пользу Интер Майами.

Гонконг Олл-Старз – Интер Майами 1:4
Голы: Аниер 43’ – Тейлор 40’, Сандерленд 50’, Кампана 56’, Сейлор 85’

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Интер Майами МЛС США
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