В киевском "Динамо" приняли решение по Луческу

Киевское “Динамо” не собирается увольнять Мирчу Луческу с поста главного тренера команды, сообщает журналист Игорь Цыганык.

“У Луческу контракт еще на год и три месяца, но в клубе никто стимулировать отставку не будет. Решение за Луческу. Или остается, или уходит. Слова президента ”Динамо": это вопрос уважения к Луческу, который многое сделал для команды. Луческу своей пресс-конференцией дал понять, что он уже устал. Особенно в таком возрасте. Теперь, зная нынешние условия, Луческу должен принять решение", – сказал Цыганык в программе “Цыганык LIVE”.

“Динамо”, набрав 18 матчах 33 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Отставание киевлян от лидирующего “Шахтера” составляет девять очков.

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