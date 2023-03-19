Клуб УПЛ уволил белорусского тренера

Пресс-служба львовского “Руха” на официальном сайте объявила о расставании с главным тренером команды белорусом Леонидом Кучуком.

Причиной увольнения стали неудовлетворительные выступления команды, которая борется за выживание в Украинской Премьер-лиге.

“Рух”, набрав 17 матчах 17 очков, занимает лишь 14-е место в Премьер-лиге.

63-летний Кучук тренировал “Рух” с февраля по декабрь 2019 года, а также с августа 2021-го. Под его руководством львовяне провели 66 поединков, одержали 27 побед, потерпели 20 поражений, а также 19 матчей сыграли вничью.

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