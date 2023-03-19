“Шахтер” – “Рух” - 2:0 (видеообзор)

В матче 18-го тура чемпионата Украины донецкий “Шахтер” на своем поле обыграл львовский “Рух” со счетом 2:0.

Победу “горнякам” принесли голы Николая Матвиенко и Дмитрия Крыськива.

“Шахтер”, набрав 42 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Рух” с 17 очками остался на 14-й позиции.

“Шахтер” – “Рух” - 2:0 (2:0)

Голы: Матвиенко, 27 - 1:0, Крыськив, 31 - 2:0

“Шахтер”: Трубин – Матвиенко, Ракицкий (Михайличенко, 69), Бондарь, Гочолеишвили (Конопля, 46) – Степаненко (Назарина, 80) – Крыськив, Судаков, Бондаренко, Джурасек (Очеретько, 66) – Келси (Траоре, 46).

“Рух”: Панькив – Лях, Слюбик, Холод, Роман – Довгий – Соломон-Отабор, Эдсон (Таллес, 46), Притула, Альваренга (Рунич, 46) – Климчук.

Видеообзор матча

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