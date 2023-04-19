В Испании вынесли решение по матчу "Эльче" - "Барселона"

Комитет по соревнованиям RFEF (Королевской испанской футбольной федерации) отказал “Эльче” в пересмотре результата матча 27-го тура чемпионата Испании против “Барселоны” (0:4), сообщает Mundo Deportivo.

“Эльче” пытался оспорить поражение из-за участия в матче полузащитника каталонского клуба Гави, который якобы не имел права играть, так как его новый контракт с клубом был аннулирован. Впрочем, в RFEF приняли решение, что хавбек имел права выйти на поле, так как был зарегистрирован в качестве игрока молодежной команды.

“Барселона”, набрав в 29 турах 73 очка, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, и на 11 очков опережает идущий вторым “Реал”. “Эльче” с 13 очками занимает последнее, 20-е место, и на 17 очков отстает от 17-го места, которое гарантирует место в элитном дивизионе.

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