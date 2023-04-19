Анчелотти рассказал о травме Бензема

Наставник “Реала” Карло Анчелотти рассказал о повреждениях своих подопечных Давида Алабы и Карима Бенземы.

Оба футболиста получили легкие травмы в ответном матче с "Челси" в ¼ финала Лиги чемпионов (2:0).

По словам тренера, Алаба испытал проблемы с подколенным сухожилием и был заменен, а Бензема был заменен из-за боли, которая возникла после того, как ему наступили на ногу.

Судя по всему, повреждения не являются серьезными, хотя тренер не стал раскрывать деталей.