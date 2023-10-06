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В Интер Майами обнадежили сроками возвращения Месси на поле

Новости футбола Сегодня, 02:35
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
В Интер Майами обнадежили сроками возвращения Месси на поле Фото: твиттер МЛС/Автор неизвестен

Главный тренер "Интер Майами" Херардо Мартино рассказал о том, как скоро стоит ожидать возвращения аргентинского нападающего Лионеля Месси на поле.

Как известно, футболист пропустил последние игры команды из-за травмы.

По словам аргентинского тренера, постепенно Месси идет на поправку и уже в скором времени фанаты снова могут увидеть его в деле.

"Мне кажется, он все ближе к возвращению на поле. Как мы уже говорили, в четверг и пятницу мы его оценим, чтобы понять, готов ли он играть. Главное, что он избавился от травмы и постепенно восстанавливается... Перед следующей игрой мы примем решение, что будет наиболее удобно. Даже когда мы побеждаем, нам не хватает Месси", - заявил Мартино, слова которого приводит Goal.

Напомним, что в последнем матче регулярного чемпионата МЛС “Интер Майами” игра на выезде против "Чикаго Файр" и уступил со счетом 1:4. Это был уже четвёртый матч подряд, в котором не было аргентинца.

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