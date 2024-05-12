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Главный претендент на пост тренера Баварии поставил клубу два важных условия

Новости футбола Сегодня, 12:23
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Главный претендент на пост тренера Баварии поставил клубу два важных условия Фото: twitter.com/DeadlineDayLive / Author unknown

Бавария Мюнхен продолжает активный поиск главного тренера на следующий сезон. Ближе всех к назначению на вакантную должность является Ханси Флик, уже имеющий положительный опыт работы в клубе.

Немецкий специалист поставил мюнхенцам два условия, после выполнения которых он готов возглавить клуб, сообщает Bayern & Germany, ссылаясь на Abendzeitung.

Во-первых, он не хочет быть промежуточным вариантом на один год. Тренер хочет подписать контракт минимум до 2026 года. Во-вторых, Флик хочет видеть на должностях своих помощников Мирослава Клозе и Тони Тапаловича.

Ранее сообщалось, что Флик склоняется к тому, чтобы принять предложение Баварии вернуться. Немец тренировал Баварию с ноября 2019 года по лето 2021. В первый же сезон он выиграл с Баварией требл.

Ранее Бавария интересовалась Хаби Алонсо, Юлианом Нагельсманном, Зинедином Зиданом и Ральфом Рангником, но ей не удалось договорится ни с одним из этих кандидатов.

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