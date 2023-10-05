Без Месси дела не идут: Интер Майами крупно проиграл в МЛС

В 31-м туре регулярного первенства МЛС "Интер Майами" на выезде потерпел крупное поражение от "Чикаго Файр". Команда из Флориды проиграла со счетом 1:4. Встреча прошла на стадионе “Солджер Филд” минувшей ночью.

В составе хозяев поля по дублю на свой счет записали Шердан Шакири и Марен Хайле-Селасси. Единственный гол в составе "Интер Майами" был забит с пенальти нападающим Хосефом Мартинесом.

Отметим, что в этом матче не играл лидер и капитан “Интер Майами” Лионель Месси. Он остается недоступным из-за мышечной травмы. 36-летний футболист пропустил уже четвертый матч подряд и пятый из последних шести игр "Интер Майами".

Интересно, что "Интер Майами" не смог выиграть четыре матча в MLS подряд без Месси. У команды из Флориды были поражения от "Атланты" (2:5) и "Чикаго" (1:4), затем ничьи с "Орландо Сити" (1:1) и "Нью-Йорк Сити" (1:1)).

В Восточной конференции MLS "Интер Майами" остался на 14-м месте турнирной таблицы с 33 очками. На первом месте находится "Цинциннати" с 65 очками.

В следующем туре команда капитана сборной Аргентины сыграет против "Цинциннати" 8 октября.