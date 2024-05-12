EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Лидер Севильи рискует получить дисквалификацию за публичную критику арбитра

Лидер Севильи рискует получить дисквалификацию за публичную критику арбитра

Новости футбола Сегодня, 12:35
Владимир Мельник эксперт Dailysports Владимир Мельник
Лидер Севильи рискует получить дисквалификацию за публичную критику арбитра Фото: football-espana.net

Севилья была в ярости после поражения от Вильярреала со счетом 3:2 в субботу. Главный повод для негодования возник после того, как Александр Серлот забил победный гол на 97-й минуте, несмотря на возможный фол на игроке Севильи Кике Саласе. Это вызвало накаленные эмоции после окончания матча.

Юсеф Эн-Несири, забивший оба гола Севильи в этой игре, обвинил арбитра Мигеля Анхеля Ортиса Ариаса в предвзятом решении. Такие комментарии могут привести к серьезным последствиям перед Комитетом по соревнованиям Испанской федерации футбола.

По информации Diario AS, если дело дойдет до комитета, Эн-Несири может быть дисквалифицирован на четыре матча. По аналогии с прошлыми случаями с Давидом Лопесом, Хосе Гая и Серхио Каналесом, это могло бы означать окончание сезона для нападающего.

Эн-Несири уже связывали с возможным уходом из Севильи летом, и сейчас "нервионцы" могут воспользоваться этим, чтобы извлечь выгоду, учитывая, что у него остался один год контракта. Если он будет дисквалифицирован, это может означать, что он сыграл свой последний матч за клуб.

Связанные команды и лиги
Вильярреал Севилья Ла Лига Испания
Популярные новости
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Сегодня, 12:16 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
ВИДЕО. Лионель Месси недоволен новыми правилами в МЛС и высказывает это на камеру Новости футбола Сегодня, 03:56 ВИДЕО. Лионель Месси недоволен новыми правилами в МЛС и высказывает это на камеру
СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ Новости футбола 10 мая 2024, 14:06 СРОЧНО! Мбаппе огласил об уходе из ПСЖ
Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024 Формат, ключевые даты, история, фавориты Новости хоккея 10 мая 2024, 04:31 Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024. Формат, ключевые даты, история, фавориты
Ставка на опыт. Анчелотти определился, какой голкипер должн сыграть в финале Лиги чемпионов Новости футбола 10 мая 2024, 03:34 Ставка на опыт. Анчелотти определился, какой голкипер должен сыграть в финале Лиги чемпионов
Стало известно, кто сыграет в финале Лиги конференций УЕФА Новости футбола 09 мая 2024, 17:16 Стало известно, кто сыграет в финале Лиги конференций УЕФА
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:35 Лидер Севильи рискует получить дисквалификацию за публичную критику арбитра Новости футбола Сегодня, 12:23 Главный претендент на пост тренера Баварии поставил клубу два важных условия Новости хоккея Сегодня, 12:16 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости бейсбола Сегодня, 11:55 МЛБ регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости футбола Сегодня, 11:31 Защитник Торино отказал Ювентусу и может оказаться в Милане Новости футбола Сегодня, 11:20 Почти клубный рекорд. Ивуарийский вингер Ман Юнайтед выйдет в старте в АПЛ впервые с 2021 года Новости футбола Сегодня, 10:56 Лидер Жироны летом может сменить команду. На игрока претендует целый ряд клубов Новости футбола Сегодня, 10:40 Санкт-Паули возвращается в Бундеслигу спустя 14 лет. Фанаты ярко отпраздновали успех прямо на поле Новости тенниса Сегодня, 10:17 Сенсация на Мастерсе в Риме. Джокович уступил Табило и покинул турнир Новости футбола Сегодня, 10:12 ФОТО. Анчелотти повторил культовое фото с сигарой. Реал Мадрид провел яркий чемпионский парад
Прогнозы на спорт
Хоккей Сегодня Австрия – Швейцария прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Хоккей Сегодня Швеция – Польша прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол Сегодня Бохум – Байер прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол Сегодня Аталанта — Рома прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол Сегодня Беркан – Замалек прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Футбол Сегодня Бетис – Альмерия прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года Хоккей Сегодня Эдмонтон Ойлерз — Ванкувер Кэнакс прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Футбол 13 мая 2024 Колос – ЛНЗ Черкассы прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Хоккей 13 мая 2024 Норвегия — Финляндия прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года Хоккей 13 мая 2024 США — Словакия прогноз и ставки на матч 13 мая 2024 года