Лидер Севильи рискует получить дисквалификацию за публичную критику арбитра

Севилья была в ярости после поражения от Вильярреала со счетом 3:2 в субботу. Главный повод для негодования возник после того, как Александр Серлот забил победный гол на 97-й минуте, несмотря на возможный фол на игроке Севильи Кике Саласе. Это вызвало накаленные эмоции после окончания матча.

Юсеф Эн-Несири, забивший оба гола Севильи в этой игре, обвинил арбитра Мигеля Анхеля Ортиса Ариаса в предвзятом решении. Такие комментарии могут привести к серьезным последствиям перед Комитетом по соревнованиям Испанской федерации футбола.

По информации Diario AS, если дело дойдет до комитета, Эн-Несири может быть дисквалифицирован на четыре матча. По аналогии с прошлыми случаями с Давидом Лопесом, Хосе Гая и Серхио Каналесом, это могло бы означать окончание сезона для нападающего.

Эн-Несири уже связывали с возможным уходом из Севильи летом, и сейчас "нервионцы" могут воспользоваться этим, чтобы извлечь выгоду, учитывая, что у него остался один год контракта. Если он будет дисквалифицирован, это может означать, что он сыграл свой последний матч за клуб.