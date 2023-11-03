В чемпионате Германии произошла тренерская отставка

Бо Свенссон уволен с должности главного тренера “Майнца”.

Решение об отставке было принято после долгих разговоров между Свенссоном и спортивным директором Мартином Шмидтом 2 ноября.

Временно первую команду возглавит Ян Зиверт, который ранее тренировал "Майнц" U23.

"Зиверт будет руководить командой в предстоящем домашнем матче против "РБ Лейпциг" в субботу.

Бо Свенссон, бывший тренер молодежных и профессиональных команд "Майнца", стал главным тренером команды Бундеслиги в январе 2021 года. Под его руководством клуб оставался в элите немецкого футбола после неожиданного возвращения.

В последних двух сезонах “Майнц” играл довольно успешно. Под руководством Свенссона команда финишировала на восьмом и девятом местах, но в текущем сезоне по-прежнему не имеет побед.