В "Барселоне" рассказали о будущем де Йонга

Директор “Барселоны” Йорди Кройф сообзил, что клуб не собирается продавать голландского полузащитника Френки де Йонга.

“Френки не продается. Он является нашим ключевым игроком. Время, когда он мог уйти, уже прошло. Он очень важен для нас. Его любят в ”Барселоне", - приводит слова Кройфа Sport.es.

В нынешнем сезоне 25-летний де Йонг провел за “Барселону” и сборную Нидерландов 26 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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