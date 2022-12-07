Три английских топ-клуба поборются за Думфриса

“Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхэм” и “Челси” проявляют интерес к голландскому защитнику “Интера” Дензелу Думфрису, сообщает журналист Руди Галетти в своем твиттере.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобрением футболиста в зимнее трансферное окно. Итальянцы готовы продать игрока, но хотят получить за него не менее 35 миллионов евро. Ранее голландцем также интересовалась “Бавария”, но немцы не готовы платить такую сумму в январе.

В нынешнем сезоне 26-летний Думфрис провел за “Интер” и сборную Нидерландов 29 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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