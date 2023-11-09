В Барселоне ответили на слухи об уходе Хави

По информации ESPN, «Барселона» не собирается увольнять главного тренера Хави, несмотря на недавние неудачные результаты и снижение формы команды.

Источник отмечает, что боссы каталонской команды полностью доверяют испанскому тренеру.

На данный момент в клубе считают, что разговоры об его увольнении даже не должны проходить.

Руководство «Барселоны» считает тренера надежным и планирует продолжить сотрудничество на долгосрочной основе.

Напомним, что Хави стал главным тренером «Барселоны» в 2021 году, подписав соглашение с испанским грандом до 2025 года.

В последнем матче Лиги чемпионов «Барселона» потерпела поражение от «Шахтёра» со счетом 0:1, хотя и осталась на первом месте в турнирной таблице.

А вот в национальном первенстве дела у каталонцев идут хуже. Пока они занимают лишь третье место, набрав 27 очков после 12 туров. К слову, отрыв от лидирующей “Жироны” не кажется катастрофическим, ведь он составляет всего четыре очка.