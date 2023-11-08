После проигрыша Шахтеру Хави провел встречу с командой

Главный тренер Барселоны Хави провел встречу с командой, на которой обсудил гордость и самоотдачу, сообщает AS.

Тренер провел 45-минутную встречу с игроками Барселоны. Сначала слово взял сам Хави. Он, в частности, говорил о гордости и самоотдаче. Затем он поинтересовался мнением игроков, попросив их открыто высказаться. Особенно активно высказывались Марк-Андре тер Штеген и Рональд Араухо. Слово также взяли Роберт Левандовский и Илкай Гюндоган.

По информации источника, встреча прошла в позитивном ключе. Все пришли к выводу, что нужно улучшить игру, ничего не утеряно, ситуацию можно исправить, но нельзя повторять то, что произошло в двух последних матчах.

Напомним, что Барселона проиграла Шахтеру в Лиге чемпионов. На 40-й минуте нападающий Даниил Сикан после передачи Гочолейшвили забил головой и открыл счет. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом хозяев.

Шахтер удержал победу 1:0 и одержал вторую победу в групповом этапе Лиги чемпионов, занимая третье место. "Барселона" лидирует в группе H и имеет в активе девять очков после четырех туров.