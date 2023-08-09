В АПЛ произошла первая тренерская отставка

Хулен Лопетеги официально покинул пост главного тренера "Вулверхэмптона". Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Интересно, что увольнение произошло за три дня до старта нового сезона в английской Премьер-лиге, что выглядит достаточно странным.

Лопетеги был назначен на должность главного тренера "Вулверхэмптона" в ноябре прошлого года, когда команда находилась в самом низу таблицы Премьер-Лиги. Он успешно справился с задачей и помог "волкам" занять 13-е место в лиге.

В конце прошлого сезона появились слухи о проблемах “волков” с соблюдением правил финансового фейр-плей, что начало тревожить известного специалиста. Во время летнего трансферного окна у Лопетеги так и не появилось возможности укрепить состав команды, в то время как он столкнулся с уходом ключевых игроков.

В официальном заявлении "Вулверхэмптона" отмечают, что клуб пытался уговорить наставника в течение нескольких недель, но в конечном итоге стороны приняли решение о прекращении сотрудничества. Интересно, то вслед за Лопетеги уходят все его помощники.

Скорее всего, вакантное место займет бывший тренер "Борнмута" Гари О'Нил.