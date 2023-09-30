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В Англии фанаты осквернили память умершего от рака ребенка

Новости футбола Вчера, 23:49
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
В Англии фанаты осквернили память умершего от рака ребенка Фото: соцсети

Полиция Саут-Йоркшира и клуб "Шеффилд Уэнсдей" взялись за громкий скандал, связанный с футбольными фанатами, которые высмеяли память болельщика “Сандерленда” Брэдли Лоури, умершего от рака в шесть лет.

Как пишет источник, скандальный эпизод произошел на матче между "Шеффилд Уэнсдей" и "Сандерленда" (0:3) в пятницу.

Во время игры двое фанатов были замечены на трибунах, держащими фотографию шестилетнего мальчика Лоури и насмехающимися над ней.

Больной раком ребенок скончался еще в 2017 году. На лечение малышу помогали даже в английской Премьер-лиге, где запустили кампанию в поддержку мальчика, страдающего нейробластомой - агрессивной формой рака.

В общей сложности на лечение ребенку собрали 5 миллионов фунтов. К сожалению, малыша спасти не удалось.

После скандального эпизода, случившегося 29 сентября, клуб выразил решительное осуждение ужасного поведения фанатов и принес извинения семье и друзьям Брэдли за причиненную боль.

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