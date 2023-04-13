Успех "Ювентуса", поражение "Ромы", упущенная победа "МЮ": результаты Лиги Европы 13 апреля
Новости футбола Сегодня, 17:09
Фото: инстаграм "Фейеноорда"/Автор неизвестен
13 апреля состоялись первые матчи ¼ финала Лиги Европы. Стоит отметить выигрыш “Ювентуса” у “Спортинга”, поражение “Ромы” от “Фейеноорда”, а также упущенную победу “Манчестер Юнайтед” над “Севильей”.
“Манчестер Юнайтед” Англия – “Севилья” Испания - 2:2 (2:0)
Голы: Забитцер, 14 - 1:0, Забитцер, 21 - 2:0, Маласиа, 84 (автогол) - 2:1, Магуайр, 90 (автогол) - 2:2
“Ювентус” Италия – “Спортинг” Португалия - 1:0 (0:0)
Гол: Гатти, 73 - 1:0
“Фейеноорд” Нидерланды – “Рома” Италия - 1:0 (0:0)
Гол: Виффер, 53 - 1:0
“Байер” Германия – “Юнион” Бельгия - 1:1 (0:0)
Голы: Бонифасе, 51 - 0:1, Виртц, 82 - 1:1
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