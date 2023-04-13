"Фиорентина" одержала крупную победу в Лиге Конференций

В первом матче ¼ финала Лиги Конференций “Фиорентина” на выезде разгромила “Лех" со счетом 4:1.

Победу итальянскому клубу принесли голы Артура, Николаса Гонсалеса, Джакомо Бонавентуры и Жонатана Иконе. У хозяев отличился Кристоффер Вельде.

Ответный матч “Фиорентина” - “Лех” состоится 20 апреля.

“Лех” Польша – “Фиорентина” Италия - 1:4 (1:2)

Голы: Артур, 4 - 0:1, Вельде, 20 - 1:1, Гонсалес, 41 - 1:2, Бонавентура, 58 - 1:3, Иконе, 63 - 1:4

“Лех”: Беднарек, Перейра, Милич, Шатка, Ребошу, Квеквескири (Афонсу Соуза, 75), Карлстрем, Скурась (Ба-Луа, 76), Вельде, Мархвиньски, Исхак (Собех, 76).

“Фиорентина”: Терраччано, Додо, Миленкович, Раньери, Бираги, Бонавентура (Кастровилли, 78), Амрабат, Мандрагора (Барак, 85), Брекало (Соттиль, 85), Гонсалес (Иконе, 51), Артур (Йович, 79).

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