"Рома" Моуринью проиграла в четвертьфинале Лиги Европы

В первом матче ¼ финала Лиги Европы роттердамский “Фейеноорд” на своем поле обыграл римскую “Рому” со счетом 1:0.

В концовке первого тайма пенальти не реализовал Лоренцо Пеллегрино. Единственный гол в начале второго тайма забил Матс Виффер.

Ответный матч “Рома” - “Фейеноорд” состоится 20 апреля.

“Фейеноорд” Нидерланды – “Рома” Италия - 1:0 (0:0)

Гол: Виффер, 53 - 1:0

“Фейеноорд”: Бейло, Гертрюйда, Траунер, Ганцко, Хартман, Шиманьски, Кекчю, Виффер, Джаханбахш (Данило, 72), Идрисси (Игор Пайшао, 64), Хименес (Лопес, 83).

“Рома”: Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола (Челик, 84), Залевски, Матич, Кристанте, Пеллегрини (Вейналдум, 46), Дибала (Эль-Шаарави, 26), Абрахам (Белотти, 58).

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