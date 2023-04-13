Моуринью готов покинуть "Рому" только ради двух клубов

Главный тренер “Ромы” Жозе Моуринью готов покинуть команду в летнее трансферное, но только ради двух клубов, сообщает журналист Санти Ауна в своем твиттере.

По сведениям источника, португальский специалист заинтересован в возвращении в “Челси” либо в работе с “Пари Сен-Жермен”. Руководство итальянского клуба готово к тому, что тренер уйдет по окончании сезона.

60-летний Моуринью тренирует “Рому” с 2021 года. В прошлом сезоне он выиграл с клубом Лигу конференций. В нынешнем сезоне “волки” занимают третье место в Серии А после 29 туров, а также дошли до ¼ финала Лиги Европы.

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