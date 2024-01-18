Усиление перед ЛЧ. Реал Сосьедад купил легенду Униона

Реал Сосьедад официально объявил о трансфере нападающего Шералдо Беккера из берлинского Униона.

28-летний суринамский универсальный форвард подписал контракт до лета 2026 года. Трансфер обошелся клубу из Сан-Себастьяна в 3 миллиона евро.

Беккер – воспитанник Аякса. С лета 2019 года он выступал за Унион, с которым успел поиграть в Лиге конференций, Лиге Европы и Лиге чемпионов. В 140 матчах на счету Беккера 24 гола и 26 ассистов.

Реал Сосьедад занимает шестое место в Ла Лиге. В Лиге чемпионов команда Иманола Альгуасиля заняла первое место в своей группе, а в 1/8 финала ей предстоит сыграть против ПСЖ.

Напомним, нигерийский форвард Реал Сосьедада Умар Садик стал фигурантом скандала. Он покинул расположение сборной из-за травмы, но вчера вышел на поле в Кубке Испании против Осасуны (2:0).