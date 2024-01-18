Форвард сборной Нигерии, который не поехал на КАН из-за травмы, вчера сыграл за свой клуб

Нападающий Реал Сосьедада Умар Садик, судя по всему, решил обмануть тренерский штаб сборной Нигерии.

Дело в том, что 26-летний форвард пять назад покинул расположение сборной Нигерии, которая играет на Кубке африканских наций, из-за повреждения. Медики были уверены, что Садик не сможет сыграть ни в одном матче турнира.

Однако вчера Садик принял участие в матче Кубка Испании против Осасуны (2:0). На 73-й минуте нигерийский нападающий вішел на поле вместо Андре Силвы.

Согласно регламенту, Нигерия может подать на Садика жалобу в ФИФА. Из-за этого ему грозит дисквалификация до срока завершения Кубка африканских наций.

В 1-м туре группового этапа КАН сборная Нигерии неожиданно сыграла вничью с Экваториальной Гвинеей. Сегодня Суперорлы сыграют против хозяев турнира – Кот-д`Ивуара.