"Унион" с хоккейным счетом победил конкурента за Лигу чемпионов

В матче 32-го тура чемпионата Германии “Унион” на своем поле обыграл “Фрайбург” со счетом 4:2.

Победу берлинскому клубу принесли дубль Шералдо Беккера, голы Кевина Беренса и Аиссы Лаидуни. У гостей отличились Мануэля Гульде и Винченцо Грифо.

“Унион”, набрав 59 очков, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. “Фрайбург” с 56 очками остался на пятой позиции.

“Унион” – “Фрайбург” - 4:2 (3:0)

Голы: Беренс, 5 - 1:0, Беккер, 36 - 2:0, Беккер, 38 - 3:0, Гульде, 56 - 3:1, Грифо, 70 (с пенальти) - 3:2, Лаидуни, 80 - 4:2

“Унион”: Реннов, Триммель, Кнохе, Диогу Лейте, Дуки, Руссийон (Гиссельманн, 86), Хедира, Хаберер (Лаидуни, 71), Шафер (Торсбю, 63), Беккер (Левелинг, 86), Беренс (Сьебатшо, 63).

“Фрайбург”: Флеккен, Кюблер (Шаллаи, 32), Гульде, Гинтер, Сильдийя (Шмидт, 53), Гюнтер (Вайсхаупт, 46), Хефлер, Грифо (Чжон Ву Ен, 82), Доан, Кайтель (Грегорич, 53), Хелер.

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