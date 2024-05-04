Тьяго Силва определился со своим будущим. Бразилец вернется в свой родной клуб

Футбольный клуб Флуминенсе заключит контракт с Тьяго Силвой в качестве свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо. Между сторонами уже достигнута устная договоренность, и в течение ближайших недель планируется подписание двухлетнего контракта с футболистом.

Напомним, что недавно 39-летний бразилец объявил о своем уходе из Челси, где выступал с 2020-го года. За время выступлений в составе «синих» он стал обладателем Лиги чемпионов УЕФА, Клубного чемпионата мира и Лиги Европы.

Интересно, что Тьяго Силва начинал свою карьеру именно в Флуминенсе и играл за первую команду с января 2006-го года по декабрь 2008-го года, после чего перешел в Милан за 10 миллионов евро. Также возрастной защитник имеет за плечами опыт выступлений за французский ПСЖ и национальную сборную Бразилии.