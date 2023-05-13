Итальянский форвард “Сьона” Марио Балотелли может перейти в один из клубов чемпионата Румынии.

По информации Tuttomercatoweb, в его услугах заинтересован бухарестский "Рапид".

Переговоры с Балотелли ведет главный тренер команды Адриан Муту. По данным источника, трансфер может состояться в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне чемпионата Швейцарии бывший форвард “Манчестер Сити” принял участие в 17 матчах, в которых забил шесть голов.