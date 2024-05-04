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Легендарный Принц Насим сделал свой прогноз на бой Фьюри и Усика. Победителя определят судьи

Новости бокса Сегодня, 08:59
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Легендарный Принц Насим сделал свой прогноз на бой Фьюри и Усика. Победителя определят судьи Фото: twitter.com/boxing_bully / Автор неизвестен

Уже 18 мая нас ожидает, наверняка, главное событие бокса и, возможно, одно из главных событий в спортивном мире этого года. Британский боксер Тайсон Фьюри встретится с украинцем Александром Усиком. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Цыганский король обладает чемпионским поясом по версии WBC, а Усик всеми остальными, а именно IBF, WBA и WBO.

В мире бокса появится первый абсолютный чемпион впервые с 1999 года, когда Леннокс Льюис победил Эвандера Холифилда. В эпоху четырех чемпионских поясов, это будет первый бой, когда они все будут стоять на кону.

Это событие приковывает к себе внимание многих известных личностей. Ранее мы писали о том, что Энтони Джошуа назвал фаворита на бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, а также Беллью рассказал, почему Усик выиграет мегафайт у Фьюри.

Не остался в стороне и легендарный англо-йеменский боксёр, бывший чемпион в полулегком весе по различным версиям Принц Насим Хамед.

Во время общения с talkSPORT он заявил, что Тайсон Фьюри выиграет это бой по очкам.

«Я надеюсь, что Тайсон Фьюри выиграет этот бой по очкам.

Я верю, что если он выстоит все 12 раундов, то рефери поднимет его руку, независимо от того, что будет происходить.

Я думаю, что это будет тяжелый бой. Все, что я хочу, чтобы он сделал, это встал на ноги.

Пусть выстоит все 12 раундов, и, если Бог даст, для него [Фьюри] это будет победа по очкам».

Многие считают, что Фьюри обладет значительным физическим преимуществом над Усиком. Несмотря на то, что украинец является одним из наиболее опытных бойцов, он значительно уступает сопернику в габаритах. Усик на пятнадцать сантиметров (шесть дюймов) меньше своего соперника и на момент старта поединка может весить на 25 кг (около 50 фунтов) меньше.

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